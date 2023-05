Juve, i convocati per il Milan: la scelta su Vlahovic

La Juventus ha diramato la lista dei calciatori a disposizione di Massimilano Allegri per la sfida contro il Milan . Con una vittoria i bianconeri passerebbero al quinto posto in classifica.

Juve, Vlahovic fuori dai convocati

Non ce la fa Dusan Vlahovic che viene escluso dalla lista dei convocati per un sovraccarico muscolare alla coscia. Rientra invece Alex Sandro che era in dubbio, così come Bonucci. Di seguito la lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Perin, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti, Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.