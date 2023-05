Agnelli va a processo: niente patteggiamento, cosa succede ora

Patteggiamento per la Juventus , ma non per Andrea Agnelli . Nell'ambito dell'udienza per la manovra stipendi, il Tribunale federale nazionale ha stralciato la posizione dell'ex presidente bianconero che ora dovrà andare a giudizio .

Agnelli, la data del nuovo processo

La data per il suo processo è stata fissata per il 15 giugno, nel caso in cui non dovesse trovare prima un accordo con la procura federale. Anche tutti gli altri dirigenti hanno ottenuto il patteggiamento, tranne Andrea Agnelli. Quindi per l'ex presidente rimane percorribile la strada dei ricorsi.

Tribunale federale, il dispositivo per Agnelli

Questo il dispositivo del Tribunale per Andrea Agnelli: "Al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle già avanzate interlocuzioni finalizzate alla valutazione di una proposta di accordo ex. art. 127 CGS, ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, stralcia dal presente procedimento la posizione del dott. Andrea Agnelli, la cui trattazione rinvia all’udienza del 15 giugno 2023, in presenza, con salvezza dei diritti di prima udienza".