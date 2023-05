Deschamps: "Ho parlato tanto con Pogba. Vi svelo il suo futuro"

La Francia si prepara a tornare in campo per il doppio impegno per le qualificazioni ai prossimi Europei: prima la trasferta a Gibilterra, poi la Grecia in casa. Deschamps però dovrà fare a meno di uno dei pilastri di questa nazionale negli ultimi anni, Paul Pogba. Il centrocampista della Juve è ancora alle prese con il nuovo infortunio e non è disponibile (leggi QUI come prosegue il recupero). Il ct francese in conferenza stampa ha parlato proprio di lui.