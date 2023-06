Juve, al via la campagna abbonamenti 2023/24: tutto su prezzi e sconti

La stagione sta per terminare, ma la Juve pensa già alla prossima. Non solo cambiamenti dal punto di vista dirigenziale ( LEGGI QUI LE ULTIME SU GIUNTOLI ): in attesa di conoscere il proprio futuro, il club bianconero apre le porte ai suoi tifosi per il prossimo campionato. La Juve ha infatti lanciato la propria campagna abbonamenti 2023/24 , al via il prossimo 7 giugno.

Juve, campagna abbonamenti 2023/24: le informazioni utili

Il primo appuntamento per affacciarsi alla prossima stagione della Juve è previsto il prossimo 7 giugno, data in cui si darà il via alla campagna abbonamenti 2023/24. A renderlo noto è il club bianconero sul proprio sito ufficiale, comunicando anche tutte le informazioni utili a riguardo.

Ai tifosi della Juve sarà infatti concessa una scontistica per chi acquisterà il proprio abbonamento entro il 2 luglio, con diverse agevolazioni previste per le famiglie e i giovani Under 28. Saranno inoltre due i piani tarrifari: BASE e FULL. Il secondo parte da una media di 30 euro a partita e prevede l'utilizzo di 4 riserve in tutto il campionato a cui poter rivendere il proprio biglietto. L'abbonamento BASE invece prevede un prezzo medio di 27,8 euro a gara, con prelazione sui biglietti delle Coppe Europee (previsto anche nella tariffa FULL).