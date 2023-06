Juve, Pogba guarda al futuro: il messaggio social e la voglia di riscatto

Non solo Kostic. Anche Pogba ha utilizzato i social per parlare della propria voglia di rivalsa dopo la chiusura del campionato di serie A. Per il centrocampista è stata una stagione caratterizzata da una condizione fisica precaria con la maglia della Juventus, come dimostrato dalle sole dieci presenze in tutte le competizioni, ma la volontà di riemergere è molto forte.