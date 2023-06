De Sciglio incoraggia la Juve: il messaggio è da brividi

Una stagione difficile, sia per la Juventus che per Mattia De Sciglio. 4 gli infortuni che hanno tenuto lontano dal campo il terzino bianconero. Fino ad arrivare all'ultimo, quello più grave, rimediato contro il Lecce in campionato: lesione del legamento crociato. Difficile rivederlo in campo prima del prossimo ottobre, ma De Sciglio non molla.