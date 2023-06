Juve, che serata per Pogba! Assiste alle finali NBA e alza il Larry O'Brien

C'era anche Pogba al match tra gli Heat e Nuggets , valido per gara 3 delle finali Nba . Il centrocampista della Juventus ha sostenuto l'amico Butler , cestista di Miami. L'incontro si è chiuso con gli ospiti vittoriosi per 109 a 94, con gara 4 che si giocherà sabato. Presente anche Neymar .

Pogba in posa con il trofeo Larry O'Brien

Nel post gara non è mancato un omaggio da parte della NBA nei confronti di Pogba. Il calciatore francese si è messo in mostra con il trofeo Larry O'Brien, alzandolo anche al cielo con un certo entusiasmo. La pagina Twitter della Lega ha postato la foto con la scritta: "Il Larry e il campione del mondo", ricordando il successo di Pogba ai Mondiali del 2018. Come noto, il calciatore della Juventus è reduce da una stagione negativa, caratterizzata da problemi fisici che l'hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco. Ma la voglia di riscatto è tanta, come sottolineato in un recente post pubblicato dopo la chiusura della stagione.