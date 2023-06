Caso Juve, Santoriello cambia sede: lascia Torino dopo dieci anni

Ciro Santoriello ha lasciato al Procura di Torino. Il pm è salito agli onori della cronaca lo scorso febbraio, quando circolarono dei video in rete in cui professava la fede napoletana e il suo essere anti-Juve. Dichiarazioni scottanti, soprattutto perché Santoriello faceva parte del gruppo di magistrati che era stato chiamato per indagare sull'inchiesta Prisma.