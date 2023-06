"La Juve tratta col Marsiglia per Milik: ecco la strategia dei bianconeri"

Juve, per Milik pronta una contropartita tecnica

Secondo quanto rivela l'Equipe, la Juventus starebbe trattando con il Marsiglia per trattenere Milik. L'obbligo di riscatto è sfumato con la mancata qualificazione in Champions League, proprio per questo le due società sono pronte a decidere il futuro del polacco, il quale è ormai fuori dai radar del club francese. Il Marsiglia vorrebbe guadagnarci, magari evitando possibili clausole, proprio per questo avrebbe respinto i primi assalti della Juve. Il club bianconero, sempre secondo quanto riporta l'Equipe, sarebbe disposto a inserire una contropartita tecnica per convincere il Marsiglia a cedere Milik in prestito.