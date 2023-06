Sarri chiama e Milik risponde sì: la Lazio tratta con il Marsiglia

ROMA - All'attacco dell'attacco. La Juventus aveva il diritto di riscatto, ora la Lazio ha l'obbligo di aggiungere un centravanti alla rosa. È partito l'assalto ad Arkadiusz Milik , obiettivo numero uno per il tridente biancoceleste, da rinforzare sia alle spalle di Immobile, sia sulle fasce. La priorità offensiva di Sarri è doppia: ha bisogno di nuovi titolari, con la Champions League non bastano più i semplici ricambi, utili soltanto nei minuti finali. Il polacco è in cima alla lista dei desideri, l'esigenza tecnica si sposa con la convenienza economica. Nell'ultima stagione ha siglato 7 gol in 27 partite di campionato, altre 2 reti le ha segnate in Champions (entrambe contro il Benfica ). Spesso Allegri l'ha scelto al posto di Vlahovic , attaccante pagato più di 70 milioni dai bianconeri a gennaio 2022. Era in prestito a Torino, la Juve sabato ha fatto cadere l'opzione per il riscatto, sarebbe costato 7 milioni (più altri 2 di bonus). La Lazio ha avuto il via libera.

Assalto

La trattativa è entrata nel vivo, Lotito in prima persona sta trattando con il Marsiglia, club proprietario del cartellino. Classe 1994, 29 anni compiuti lo scorso 28 febbraio, ha un contratto fino al 2025. I francesi puntano a monetizzare la sua cessione in questa sessione per non ritrovarsi a un anno dalla scadenza tra 12 mesi. Il presidente biancoceleste ha allacciato i contatti con il suo entourage, punta a chiudere presto per regalare a Sarri il primo rinforzo dell'estate. Il tecnico ha chiesto 3-4 acquisti in tempo per la partenza per Auronzo: sa quanto sarà difficile la prossima stagione, vuole cominciare da subito a lavorare in ritiro con i calciatori che faranno parte della nuova rosa. Entro l'inizio di luglio sarà difficile accontentarlo a centrocampo: il quadro in mediana è più complesso, vanno definite le possibili uscite, poi le conseguenti entrate.

Idee

In attacco la questione è diversa, servono innesti e non sostituzioni. Le uniche situazioni da risolvere sono contrattuali (devono prolungare Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro), ma la loro permanenza non è in dubbio. Per Milik si è già mosso anche Sarri, l'ha contattato per sondare la disponibilità, ha ricevuto una risposta positiva. Adesso la società ha il compito di stringere trattativa e tempistiche. Il tecnico lo ha allenato a Napoli, ne apprezza le qualità: 14 gol in 40 presenze insieme in un'esperienza caratterizzata dai due gravissimi infortuni (lesione al legamento crociato del ginocchio destro nel 2016, poi al sinistro nel 2017). La ripresa è stata lenta, ora Milik sente di essere tornato al top.

Profili

Le alternative (costose) sono i giovani Marcos Leonardo del Santos e Santiago Gimenez del Feyenoord. Il primo, classe 2003, si è messo in mostra nel Mondiale Under 20 segnando 5 gol, di cui 2 all'Italia. Il secondo, 2001, ha colpito la Lazio 3 volte in Europa League. Prezzo più alto rispetto al profilo esperto di Milik, ci vogliono almeno 15-20 milioni di euro per entrambi. L'altro acquisto di livello, poi, andrà definito sulle fasce. Felipe, Zaccagni e Pedro sono stati spolpati tra campionato e coppe, Sarri ha indicato i nomi di Berardi, Karlsson dell'AZ Alkmaar e Hudson-Odoi, in uscita dal Chelsea dopo un anno di prestito (poco felice) al Bayer Leverkusen. L'allenatore l'ha avuto a Londra, la valutazione è di 12 milioni. Scadenza 2024, va battuta la concorrenza di Nottingham Forest e Crystal Palace.