Giallo Chiesa, coro contro la Juve al matrimonio di Bastoni. Sui social: "Non è lui"

Caso Chiesa, è lui nel video al matrimonio di Bastoni?

Dopo le risate e i divertimenti tra amici al matrimonio di Bastoni, c'è stato spazio per la polemica social. Non solo quella sui giocatori dell'Inter, tra cui Barella, ma anche per Chiesa. Nel video diventato virale, infatti, in molti hanno notato la presenza del giocatore della Juve mentre si canta "chi non salta è un gobbo juventino". Alcuni tifosi bianconeri non l'hanno presa bene su Twitter, dando per scontato fosse proprio Chiesa. Eppure qualcun altro ha fatto notare che, in realtà, non è l'esterno di Allegri quello che si vede nel video, ma un sosia. Mistero social, insomma.