Rabiot non molla Allegri: il retroscena sul rinnovo con la Juve

mamma-agente Veronique ; un confronto sfociato in una stretta di mano che ha sancito il proseguimento dell’avventura juventina del numero 25. Negli ultimi giorni, i contatti sono proseguiti e sono stati sistemati i dettagli fino all’annuncio arrivato ieri. In effetti la fiducia in un epilogo positivo era apparsa via via crescente e nulla ha potuto scalfire il patto stretto a Saint-Tropez, neppure gli ultimi tentativi del Manchester United. Adrien aveva già deciso, aveva dato la sua parola e infatti è nero su bianco il prolungamento fino al 2024: «La mia scelta arriva dal cuore; la Juve per me è casa».

Adesso ciò che conta è che il francese vestirà ancora di bianconero e pazienza se non ballerà il twist, come direbbe Di Capri. L’importante per Allegri, l’altro vincitore in questa vicenda, è che Rabiot continui a ballare alla maniera dell’anno scorso, quando è apparso letteralmente trasformato, diventando un leader, un punto fermo imprescindibile nello scacchiere tattico. Il francese ha vissuto la migliore stagione della carriera, aggiungendo alle sue caratteristiche abituali - le progressioni potenti palla al piede, i recuperi, l’interdizione, gli inserimenti offensivi - ben 11 gol, mai così tanti finora. Max ci aveva visto giusto, spronandolo a cercare con maggiore convinzione la via della rete e ha avuto le risposte che cercava. Per tutti questi motivi ha insistito così tanto per ottenerne la conferma e basare su di lui la rinascita. La Juve ottiene così un doppio successo: cementa un reparto cruciale con uno dei suoi punti di forza e dà credibilità al suo progetto di rinnovamento-ricostruzione riuscendo a trattenere uno dei suoi migliori giocatori. Tutt’altro che secondario nel passaggio più delicato della storia recente del club.