Per la Juve è Manna dal cielo

Sarà una specie di anno zero per la Juventus. Lo sarà anche se la squadra non cambierà molto, anzi, e anche se pure l’allenatore resterà lo stesso, il vituperato Massimiliano Allegri. Sarà un anno zero perché la Juve ripartirà dal niente, ovvero dalla mancanza di una coppa. Per la prima volta dopo decenni il suo recinto sarà quello dei confini italiani, resterà qui dentro per riprendere prima di tutto se stessa dopo lo smarrimento dell’ultima stagione, poi i traguardi a cui è abituata. Pur nell’anno zero la Juve avrà un obbligo: tornare in Champions. Voleva la Superlega, oggi non ha nemmeno la Conference e questo impone un riscatto immediato, pena il fallimento vero, totale e definitivo.