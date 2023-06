Chiesa e la Juve al bivio: quattro inglesi in vantaggio, oltre a Psg e Bayern

Chiesa non è più al centro del villaggio bianconero. O almeno non lo è nella misura in cui è entrato ormai chiaramente nella lista dei sacrificabili sul mercato. Potrebbe davvero non essere più questione di Fede la Juve che verrà, soprattutto se arriverà una proposta interessante per il club bianconero. Il fattore economico è certamente una delle ragioni che potrebbero indurre la Continassa a separarsi dall’attaccante, ma non l’unico. C’è bisogno di fare cassa, perché gli effetti della penalizzazione che ha portato via la qualificazione alla prossima Champions League conquistata sul campo si traducono in una ottantina di milioni di ricavi in meno, il che comporta la necessità di cedere qualche pezzo pregiato della rosa. Ma c’è dell’altro, appunto. L’ultima stagione non è stata certo delle più soddisfacenti per Chiesa. Si è chiusa, sì, con il sorriso per il gol in Nazionale nella sfida con l’Olanda che ha regalato agli azzurri il terzo posto in Nations League ma tutto ciò che c’è stato prima non è stato in linea con le attese. Molto nasce dalla maledetta notte dell’Olimpico del 9 gennaio 2022, quella dell’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Federico ha impiegato dieci mesi per tornare in campo (nel finale della sfida di Champions con il Psg) e la sua stagione è proseguita a suon di stop&go. Normale, del resto, avere acciacchi assortiti e qualche timore, dopo un così lungo periodo di assenza. Il bilancio racconta di 4 gol in 33 presenze (solo sette delle quali da titolare) e un rendimento che non è stato mai all’insegna della continuità. Motivi fisici, appunto, ma anche una difficile collocazione nello scacchiere tattico di Allegri. Il 3-5-2 è diventato il vestito preferito da Max per la Signora e in questo contesto Chiesa può fare la seconda punta (o addirittura la prima) - ruolo in cui però non riesce ad esprimere completamente il suo potenziale, che si sprigiona con gli strappi in velocità partendo preferibilmente da sinistra - oppure l’esterno. Esterno ma a tutta fascia, impegno particolarmente dispendioso per uno come lui, reduce da un grave infortunio e da un lungo stop. Meglio sarebbe fare l’esterno del tridente in un 4-3-3 ma l’idea originaria della scorsa estate è stata presto abbandonata dal tecnico.