Juve, riecco Kaio Jorge: l'allenamento al fianco di Pogba

Non solo conferme, rientri e colpi di mercato. Tra le fila della Juve, in vista della prossima stagione, si pensa anche al recupero degli infortunati. E tra i tanti giocatori rimasti ai box nel finale di campionato, ce n'è uno che in realtà quest'annata non l'ha proprio giocata, ma sembra pronto per rientrare in campo. Si tratta di Kaio Jorge, ricomparso in un video della Juve.