Juve, si parte per gli Usa senza Rabiot e Fagioli: i convocati

Pronti, partenza, via verso gli Stati Uniti . Questa mattina la Juventus volerà in direzione San Francisco, tappa d’apertura della tournée americana che toccherà poi Los Angeles e si concluderà a Orlando, in Florida. California, quindi, per iniziare e si partirà subito forte tra allenamenti, amichevoli e impegni con gli sponsor. Il primo test è in programma all’alba italiana di domenica: alle 4.30 della notte di casa nostra i bianconeri scenderanno in campo contro il Barcellona , collaudo che farà subito da cartina di tornasole fornendo le prime risposte sullo stato dell’arte in casa bianconera. La comitiva poi si sposterà a Los Angeles: i bianconeri stabiliranno il loro quartier generale alla Loyola Marymouth University e si alleneranno nelle stesse strutture dello scorso anno. Il secondo appuntamento in campo è in calendario per venerdì 28 luglio (sempre alle 4.30 italiane) contro il Milan a Carson , Los Angeles, poi ci sarà il trasferimento sulla costa est. L’ultima amichevole sarà giovedì 3 agosto (ore 1.30 italiane) a Orlando contro il Real Madrid, prima del ritorno in Italia.

Juventus, Rabiot assente: è infortunato

Sul volo charter diretto oltreoceano non salirà a sorpresa Rabiot che resterà a Torino per recuperare da un problema muscolare al polpaccio destro che si porta a dietro dalla nazionale. Ci saranno, invece, Vlahovic e Chiesa, in bilico sul mercato. L’uscita di Dusan dovrebbe aprire le porte a Lukaku, ma bisogna che arrivi in fretta un’offerta del Psg (con il quale il giocatore ha già un principio di accordo) o del Bayern Monaco mentre su Federico ci sono Liverpool, Newcastle, Manchester United, Aston Villa e i soliti Psg e Bayern. In caso di addio di Chiesa (la richiesta della Juve è di almeno 50 milioni), piacciono Jesper Lindstrom, danese classe 2000 dell’Eintracht Francoforte, che piace pure al Newcastle, e Rodri Sanchez, esterno-seconda punta pure lui classe 2000, del Betis Siviglia. Bottega cara, quella andalusa: il ragazzo infatti una clausola da 40 milioni. Ci sarà anche Pogba, atteso da una serie di attività con gli sponsor, nonostante una condizione fisica che non garantisce un suo impiego nelle amichevoli e nonostante all’orizzonte ci sia sempre l’Arabia Saudita. Proprio negli States, un anno fa, Pogba si infortunò prima di una stagione conclusa con meno di due partite intere giocate.

Juve, problemi per Fagioli

Tra gli assenti si è aggiunto all'ultimo minuto anche Nicolò Fagioli. Il club bianconero ha infatti comunicato che il centrocampista ha avuto una tonsillite e la sua partenza per gli Usa è quantomeno rimandata.

Quanti esuberi per la squadra di Allegri

Non partiranno per gli Usa gli esuberi, cioè i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico e sono sul mercato. Bonucci, innanzitutto, che continuerà ad allenarsi alla Continassa insieme a Zakaria, per il quale continuano le trattative con il West Ham (si punta a chiudere a 18-20 milioni), Luca Pellegrini (valutato 10 milioni), Pjaca e Aké. Ha lasciato la Continassa, invece, Arthur che passa alla Fiorentina in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (20 milioni).

Juventus, l'elenco completo dei convocati

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Cambiaso, Danilo, De Winter, Gatti, Huijsen, Rugani

Centrocampisti: Kostic, Barrenechea, Fagioli, Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Pogba, Rovella, Weah, Iling

Attaccanti: Chiesa, Kean, Milik, Soulè, Vlahovic, Yildiz