Juve, cinque assenti in allenamento: out anche Vlahovic

La Juve ha iniziato da poche ore la tournée americana e la prima tappa è in California. I bianconeri avrebbero dovuto giocare contro il Barcellona, ma la partita è stata cancellata a causa di un virus che ha colpito la squadra di Xavi. In sostituzione alla gara, la formazione di Allegri si è allenata al Levi's Stadium , dove cinque giocatori hanno svolto lavoro personalizzato , tra cui anche Vlahovic .

Juve, perché Vlahovic non si è allenato coi compagni?

La Juve si è allenata al Levi's Stadium invece di giocare la partita contro il Barcellona. Sul campo dello stadio di Santa Barbara, sotto gli occhi di Giuntoli e Allegri, tutti i bianconeri hanno svolto lavoro regolarmente, ad eccezione di cinque giocatori. Ma se Pogba, Huijsen, McKennie e Milik sono stati costretti ad allenarsi da soli per problemi fisici già esistenti, tra gli assenti c'è una novità. È rappresentata da Vlahovic: anche lui non ha preso parte agli allenamenti coi compagni e resta in dubbio per il Milan. Le foto lo ritraggono sorridente al lato del campo, ma la sua assenza ha sempre un certo peso, specialmente per quelli che sono i possibili risvolti di mercato.