Chiellini visita la Juve a Los Angeles: il bel gesto dell'ex capitano

Abbracci e sorrisi con tutti. Bellissima sorpresa per la Juventus a Los Angeles. A fare visita ai bianconeri durante il ritiro estivo prima dell'inizio della nuova stagione c'è Giorgio Chiellini. L'ex capitano bianconero ha salutato tutti: da Perin a Vlahovic, da Allegri a Gatti. Momenti di forti emozioni per Chiellini che ha speso parole d'elogio per diversi calciatori e con molti ex compagni si è intrattenuto diversi minuti.