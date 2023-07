Juve, Allegri: "Quest'anno sarà un altro Chiesa. Mercato? La base è buona"

Juve, Allegri: "Dobbiamo avere ambizioni importanti"

L'allenatore bianconero ha parlato così della partita: "Abbiamo fatto un buon allenamento, il Milan aveva già un match nelle gambe. L’anno scorso siamo arrivati terzi sul campo. C’è una buona base, ma bisognerà vedere come sarà la squadra a fine mercato e lavorare con grande voglia. Vincere aiuta sempre, dobbiamo avere l’ambizione di fare cose importanti. Dobbiamo crescere ancora sotto il piano tecnico e fisico, ma oggi è andata bene".

Juve, Allegri: "Chiesa ora sta bene, su Weah..."

Allegri si è infine espresso sulle prestazioni dei singoli: "Chiesa si è presentato bene. Ha una gamba diversa rispetto all’anno scorso, ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante. Weah ha avuto un buon impatto, si tratta di un giocatore valido che si mette sempre a disposizione. Sono contento di come sta lavorando".

Kean: "Con Chiesa possiamo creare tanto"

Anche Moise Kean ha parlato al termine della partita: "Era importante iniziare bene e mettere minuti nelle gambe, dobbiamo andare avanti così. Io mi faccio sempre trovare pronto, riguardo tutte le partite per migliorare, poi è il mister che decide. Io e Weah ci siamo incontrati in Under 15 e da lì è nata un’amicizia, può dare una grande mano. I nostri obiettivi devono essere sempre grandi. Chiesa è rientrato da un lungo infortunio, potrà essere davvero utile. Io non ho preferenze riguardo il modulo, ma con Fede mi trovo molto bene, creiamo molte occasioni da gol".

Juve, Pinsoglio: "Lavoriamo tanto sulla fase di costruzione"

Il terzo portiere bianconero, decisivo nell'amichevole di oggi, ha infine detto la sua sulla partita: "Iniziare bene è sempre positivo, siamo contenti. Questa è una fase di costruzione, ci vuole tempo. Abbiamo anche un nuovo mister, Francesco Magnanelli, con cui lavoriamo sull’uscita da dietro e per giocare palla a terra, oggi ci è riuscito molto bene. Chiesa è partito forte, per l’inizio del campionato sarà al massimo della forma. Nello spogliatoio è il solito simpaticone, siamo tutti molto uniti".