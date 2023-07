Juve, il comunicato dopo l'esclusione dalle coppe: la reazione del club

La Uefa ha escluso la Juventus dalla prossima edizione di Conference League. Il presidente dei bianconeri Gianluca Ferrero ha commentato la decisione sul sito ufficiale bianconero annunciando la volontà di non "presentare appello contro questo giudizio". Ferrero ha dichiarato: "Siamo dispiaciuti per la decisione del UEFA Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni".