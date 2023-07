Juve, la decisione Uefa: i dettagli sulla maximulta da 20 milioni

La Uefa ha escluso la Juventus dalla prossima Conference League, al suo posto è stata ripescata la Fiorentina. Ma non è questa l'unica conseguenza per il club bianconero per le "violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play". La Juve, infatti, sarà tenuta anche al pagamento di una sanzione pari a 20 milioni totali, ma è previsto un possibile dilazionamento condizionale che riguarda i bilanci della società per i prossimi tre anni, dal 2023 al 2025.