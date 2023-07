Juve fuori dalle coppe: ecco quando era successo l'ultima volta

Juventus fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. Questa la decisione di controllo del Fair Play Finanziario . Ai bianconeri è stata inflitta anche una maxi multa da 20 milioni di euro, di cui 10 condizionali. In Conference League andrà la Fiorentina . L'ultima volta della Juve fuori dalle coppe? Ecco in quale stagione è avvenuto.

Juve fuori dalle coppe: l'ultima volta nella stagione 2011-12

La Juventus non parteciperà a nessuna competizione europea la prossima stagione. L'ultima volta che i bianconeri non hanno preso parte alle coppe risale alla stagione 2011-12 (primo anno di Conte in panchina), proprio quella del primo dei nove scudetti consecutivi. Nella stagione precedente, ovvero 2010-11, la Juventus di Delneri aveva chiuso al settimo posto in classifica. Dal 2011-12, inoltre, i bianconeri hanno iniziato a giocare nel nuovo Stadium. Da allora la Juventus ha sempre disputato la Champions League, con alcuni passaggi in Europa League nel corso della stagione.