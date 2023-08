Buffon si ritira, è ufficiale: la frase emozionante sui social

Dopo il silenzio di questi giorni, Buffon ha scelto di dire addio al calcio e ritirarsi pubblicando un video recap della sua carriera sul proprio account Instagram. Lo storico portiere della nazionale italiana ha scelto di utilizzare "Viva la vida" dei Coldplay come colonna sonora dei momenti vissuti in campo. Tra questi, spiccano soprattutto i primi - e gli ultimi - istanti col Parma , i successi con la Juve e le leggendarie parate con gli azzurri , specialmente nel Mondiale 2006 . Il leitmotiv del video, invece, è la silhouette di Superman , che spesso si fonde alla sua figura attraverso degli effetti speciali per sottolineare le grandi doti tecniche mostrate da Buffon nel corso della sua carriera. Tanti amici, sorrisi, gioie e successi nei 28 anni passati su campi da calcio e riassunti nel video. Adesso è arrivato alla fine, ma alle porte potrebbe attenderlo un futuro da capo delegazione della Nazionale .

I successi di Buffon

La Juve ha salutato Buffon definendolo "IL portiere". E, in effetti, guardando il suo palmares sarebbe difficile dire il contrario, almeno per quanto riguarda il panorama calcistico italiano. A proposito di azzurri, l'apice della sua carriera resterà il 2006, quando trascinò la Nazionale, insieme ad altri campioni, alla vittoria del Mondiale. Nello stesso anno fu premiato dalla Fifa come miglior portiere della Coppa del Mondo, classificandosi al secondo posto per il Pallone d'Oro, alle spalle del capitano azzurro Cannavaro. Con la Nazionale italiana, di cui detiene il record di presenze (176), ha preso parte a cinque Mondiali (primato condiviso con altri sei giocatori tra cui Messi, Cristiano Ronaldo e Matthaus), quattro Europei e due Confederations Cup. Restano scolpiti anche i suoi successi tra Juve, Parma e Psg: dieci Scudetti, un campionato di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia.