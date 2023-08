Juve, sold out per l'allenamento allo Stadium: entusiasmo alle stelle

Finita la tournée negli Stati Uniti dopo il pareggio contro il Milan e la vittoria ai danni del Real Madrid, la Juventus ha fatto il suo ritorno a Torino. La prossima data da cerchiare in rosso è quella del 9 agosto, con l'allenamento a porte aperte all'Allianz Stadium. Entusiasmo alle stelle tra i tifosi che hanno fatto registrare il sold out dopo pochi giorni.