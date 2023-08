Bonucci e il nuovo messaggio alla Juve: "Oltre situazioni imposte"

Giornata di festa quella vissuta ieri allo Stadium, in occasione dell'amichevole in famiglia della Juventus . Sugli spalti c'era anche Bonucci . Il difensore è stato accolto con affetto dai tifosi, ai quali ha firmato tanti autografi. Come noto, il suo destino alla Juve è segnato, visto che la società l'ha messo fuori rosa ed è alla ricerca di una nuova sistemazione .

Il messaggio d'amore di Bonucci

L'amore di Bonucci nei confronti della Juventus resta in maniera evidente. Il difensore ha scritto un post dove ha rimarcato l'importanza dell'esperienza in bianconero, così come l'ottimo rapporto instaurato con i tifosi: "9.8.23 Allianz Stadium. Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!".