Diretta Juve A-Juve B 8-0: tre gol per Kaio, doppietta Vlahovic

Si sono riaperti i cancelli dell'Allianz Stadium, con la Juventus che ha salutato i suoi tifosi in un clima di festa. Il test amichevole in famiglia si è concluso 8-0 con ottime indicazioni dalle punte, ispirati tutti, da Vlahovic a Kaio Jorge, rispettivamente autori di una doppietta e di una tripletta, ma bene anche Milik e Kean.

20:17

Finisce la partita

La Juventus A batte 8-0 la Netx Gen con tripletta di Kaio Jorge, due gol di Vlahovic e poi le reti di Kean, Milik e l'ultima di Huijsen.

20:09

Ottavo gol della Juventus

83' - Nei bianconeri c'è gloria anche per Huijsen che è il più veloce di tutti a beffare Daffara dopo una sua parata su punizione di Barrenechea.

20:04

Tripletta per Kaio Jorge

79' - Dopo averla sfiorata, stavolta Kaio Jorge trova la rete del 7-0 per la sua tripletta personale. Ancora una volta, come per l'azione precedente, l'assist vincente è di Milik.

20:00

Juve ancora pericolosa

75' - Kaio Jorge sfiora la tripletta su invito di Milik, ma a tu per tu con Daffara manda a lato con un'esecuzione imprecisa.

19:57

Gol di Milik: 6-0 per la Juve

72' - Ancora spazio per un gol di un attaccante: a segno Milik dopo una giocata di Yildiz. Un gioco da ragazzi per l'ex Napoli realizzare il gol del 6-0.

19:53

Quinto gol della Juve

68' - Altro bel gol di Kaio Jorge che riceve da Yildiz, si gira e conclude con un tiro potente e preciso. Nulla da fare per Daffara che intanto stava giocando il secondo tempo.

19:45

Juve in attacco

60' - Continua ad attaccare la squadra A, prima con un colpo di testa di Gatti terminato fuori e ora con una conclusione sporca di Kaio Jorge che termina in corner. Dall'angolo successivo Milik di testa a lato.

19:41

C'è spazio anche per Milik

55' - Ancora un volto nuovo in attacco per la Juve, stavolta è Milik a prendere il posto di Kean, autore del terzo gol.

19:34

Quarto gol della Juve

49' - Subito in rete Kaio Jorge che era entrato nel finale di primo tempo: assist di Kean e gol al volo del giovane bomber brasiliano per il quarto gol della Juventus.

19:30

Inizia la ripresa

46' - Si riparte, tantissime le sostituzioni per Allegri, in campo - tra gli altri - subito il nuovo acquisto Facundo Gonzalez nella Juve Next Gen.

19:15

Fine primo tempo

45' - Si chiude sul punteggio di 3-0 per la Juve A il primo tempo del test in famiglia, decisivo due volte Vlahovic, poi uscito. A segno anche Kean entrato alla mezzora.

19:08

Juve, esce Vlahovic

38' - Altro cambio per la Juve A, stavolta Allegri rileva Vlahovic e inserisce al suo posto Kaio Jorge.

19:07

Terzo gol della Juve

37' - C'è spazio nel tabellino anche per Kean che supera Garofani dopo aver lavorato bene nella difesa del pallone: è 3-0 per la Juve A. A segno due volte Vlahovic e ora Kean.

19:02

Primi cambi per la Juve

32' - Allegri procede con le prime sostituzioni: Kean, Rugani, Barrenechea e Soulè prendono il posto di Chiesa, Bremer, Locatelli e Weah.

19:01

Vlahovic raddoppia

31' - Bellissima punizione dal limite dell'area di Vlahovic che, dopo il rigore, realizza la rete del 2-0. Tutto è nato da un fallo di Muharemovic su Chiesa.

18:57

Tentativo di Hasa

27' - Prova a farsi vedere in avanti la Juve NG con una conclusione di Hasa imprecisa che termina alta.

18:52

L'Allianz esalta Vlahovic

Tanti cori per l'attaccante di Allegri dopo quelli di tutt'altro significato per Lukaku. I tifosi della Juve si augurano che l'ex Fiorentina possa restare in bianconero.

18:46

Gol della Juventus

16' - Dal dischetto va Vlahovic che con una conclusione potente supera il portiere e realizza la rete del vantaggio. Ovazione dagli spalti per lui.

18:44

Rigore per la Juventus

14' - Bello lo spunto di Nicolussi Caviglia, atterrato in area. Sarà penalty: dal dischetto è già pronto Vlahovic.

18:39

Nicolussi ancora pericoloso

9' - Altra iniziativa da parte di Nicolussi, stavolta la sua conclusione viene parata da Garofani. Dal corner successivo la Juve non riesce a rendersi pericolosa.

18:36

Ci prova Nicolussi

6' - Primo spunto di Weah che serve al centro dell'area un compagno, è Miretti che scarica per il tiro abbondantemente a lato di Nicolussi.

18:32

Juve, cori dagli spalti

2' - Neppure è partita la gara che dagli spalti si sono avvertiti cori dei tifosi della Juve, contrari all'eventuale arrivo di Lukaku dal Chelsea.

18:30

Partita l'amichevole

1' - Calcio d'inizio affidato alla Juve, comincia il test. Presente a bordocampo anche Giuntoli, si è visto Pogba che ha firmato autografi ad alcuni tifosi. Il francese ne avrà ancora per diversi giorni.

18:20

Allianz Stadium che entusiasmo

Saranno circa 24mila i tifosi che si accomoderanno nell'anello inferiore dello stadio per l'amichevole in famiglia. Grande curiosità per vedere all'opera soprattutto i volti nuovi.

18:10

Juve A-Juve B, dove vederla in tv

La gara amichevole tra Juve A e Juve B sarà riservata agli abbonati Dazn e Sky, con quest'ultima che trasmetterà l'evento sul canale 201. Inoltre sarà visibile in streaming su Dazn e sulle piattaforme di Sky, Now Tv e Sky Go.

18:05

Da Pogba a McKennie, chi sono gli assenti

Allegri non potrà contare su tutto l'organico a propria disposizione. Danilo, Szczesny, McKennie, Kostic, Perin, Pogba e Fagioli sono out per problemi fisici. Rabiot è tornato in gruppo ma tornerà, probabilmente, contro l'Atalanta.