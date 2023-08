Juve-Atalanta, dove vederla in tv

All' Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, la Juve di Allegri affronta in amichevole l' Atalanta di Gasperini . Fischio d'inizio alle ore (20.30).

Juve-Atalanta: orari e canali

La gara amichevole Juve-Atalanta, è in programma alle ore (20.30) all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN.

Dove vedere Juve-Atalanta in diretta TV

La gara amichevole tra Juve e Atalanta, sarà trasmessa su su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251).

Dove vedere Juve-Atalanta in streaming

La partita tra Juve e Atalanta sarà visibile anche in streaming su DAZN accedendo al sito dell'emittente via cellulare, tablet, pc e notebook, oppure utilizzando l'app via tablet e smartphone. Inoltre è possibile assistere a Juventus contro Atalanta in diretta via Sky Go o NOW scaricando una delle due app su pc, cellulare o tablet. In tutti e tre i casi serve abbonarsi al servizio, o se abbonati accedere con i propri dati: nome utente e password. A quel punto sarà possibile selezionare l'evento o il canale del match.

Juve-Atalanta in diretta: la cronaca

Prove generali in vista dell'inizio del campionato per Allegri e Gasperini. La Juve dovrebbe ritrovare Adrien Rabiot, con i bianconeri che si schiereranno col 3-5-2. Gasperini punta su Lookman e Scamacca per scardinare la difesa bianconera. Qui le probabili formazioni.