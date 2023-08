Juve, controlli per Cambiaso al J-Medical: il motivo

Juve, controlli al polso per Cambiaso

Il difensore ex Genoa si è recato questa mattina al J-Medical per una visita di controllo al polso. L'ex Genoa aveva infatti subito una botta nell'ultima amichevole giocata contro l'Atalanta. Non sembra comunque essere nulla di grave, con Cambiaso che dovrebbe essere regolarmente a disposzione di Allegri per la prima giornata di campionato contro l'Udinese.