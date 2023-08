Juve, Pogba e Fagioli presentano la terza maglia: "Forgiata dal vero DNA di Torino"

"Forgiato dal vero DNA di Torino": così l'Adidas ha voluto presentare la terza maglia della Juventus per la stagione 2023/2024. Come testimonial per il terzo kit della prossima stagione sono stati scelti Paul Pogba e Nicolò Fagioli per la maschile, Martina Rosucci e Julia Grosso per la femminile.