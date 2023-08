Segnali di nuova, vera Juve. E Vlahovic non si tocca

I primi quarantacinque minuti di Udine sono il paradigma di ciò che la Juve dovrà fare sempre, per risultare nuova e vera. Chiesa, Vlahovic e Rabiot a segno in sequenza, squadra aggressiva e determinata, gioco finalmente incline a quelle verticalizzazioni invocate, ma raramente mostrate in passato, condizione atletica generale già a buon punto. La rabbia agonistica di Chiesa e Vlahovic dopo le segnature e l'impegno che hanno profuso per ribadire quanto tengano alla maglia; il centrocampista francese punto di riferimento assoluto della manovra; l'energia che, complessivamente, hanno saputo assicurare i ragazzi chiamati in causa da Allegri: la sua vittoria bianconera n.250 non poteva coincidere con un successo più rotondo e beneaugurante.