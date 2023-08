Vlahovic pazzo per Djokovic: il messaggio social è da vero tifoso

Dusan Vlahovic ha realizzato il suo primo gol stagionale in campionato con la Juve, in trasferta contro l'Udinese, prima di piazzarsi davanti alla tv per fare il tifo per Novak Djokovic.

Il connazionale ha vinto contro Alcaraz in finale a Cincinnati al termine di una vera e propria maratona di tennis e tra i primi a festeggiarlo è stato proprio il connazionale centravanti dei bianconeri. Vlahovic osanna Djokovic: "Campione indistruttibile" "Campione indistruttibile" ha commentato Vlahovic a corredo di una foto di Djokovic trionfante con tanto di pugno rivolto al cielo in segno di esultanza. Ore piene di gioia per sé stesso e per il campione serbo di cui anche Dusan è un grandissimo tifoso.

Djokovic come Hulk Hogan Dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, Djokovic si è preso una bella rivincita contro Alcaraz non nascondendo la sua immensa soddisfazione. Anzi. Nole si è trappato la maglia imitando Hulk Hogan, leggendario campione di wrestling, per lasciar intendere quanto desiderasse portare a casa il titolo ATP e ricordare che la sua stella non ha ancora smesso di brillare. Neppure di fronte all'astro nascente del tennis mondiale.

