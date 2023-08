Juve, Persico e Rugani: giornata di relax tra gli animali

Come ha trascorso Rugani il giorno di riposo?

Rugani ha sfruttato il riposo visitando un parco in provincia di Bergamo, come documentato attraverso i social dalla moglie Michela Persico. I due hanno dato da mangiare anche a delle caprette insieme al figlio Tommaso. Rugani non è sceso in campo all'Udinese Arena, ma è pronto a fornire il proprio contributo alla Juventus. Nel frattempo, si gode un momento di svago insieme alla famiglia.