Juve, Yildiz risponde ad Allegri: ecco il suo nuovo taglio

"È un ragazzo con grandi qualità, ma domani si taglia i capelli, perchè se li è toccati cento volte": detto, fatto. Alla provocazione di Massimiliano Allegri dopo la sfida con l'Udinese, Kenan Yildiz ha risposto coi fatti. L'esordio in Serie A del classe 2005 della Juve ha portato una ventata d'aria fresca al calciatore, non solo per le nuove prospettive che si apriranno da adesso in merito alla sua carriera, ma anche per il suo look.