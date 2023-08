Allegri "senza risposte": glissa tutte le domande su Lukaku

Allegri: "Non sono dispiaciuto per Lukaku"

Allegri si è espresso così sul futuro del centravanti belga: "Mi dispiace per Lukaku sfumato? Non parlo di mercato. Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono quattro attaccanti molto bravi. Fede quest'anno può fare solo meglio, così come gli altri tre. In più abbiamo Yldiz che secondo me ha grandi prospettive di crescita. Lukaku cambia le gerarchie scudetto? Non so se sia andato alla Roma. So solo che sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. Non commento le operazioni delle altre squadre".