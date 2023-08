Vlahovic salva la Juve, ma è solo 1-1 con il Bologna

Bologna, Ferguson ferma la Juve: 1-1 allo Stadium

In una partita dal basso ritmo, la squadra di Motta ottiene il suo primo punto in questa Serie A. I rossoblù vanno avanti al 24esimo del primo tempo con uno scambio tra Zirkzee e Ferguson, che poi batte Perin con un tiro piazzato all’angolino. La reazione della Juve arriva solo nel secondo tempo: prima un gol annullato a Vlahovic per fuorigioco al 53esimo. Il serbo aveva battuto Skorupski con una girata al volo, ma il Var ha fermato tutto per una posizione irregolare di Rabiot. Il centrocampista, pur non toccando il pallone, ha infatti ostruito la visuale del portiere.

Il definitivo 1-1 arriva all’80esimo con Vlahovic che capitalizza di testa un bel cross di Iling Junior. In mezzo anche un’occasione per Weah respinta da Skorupski ed il ritorno in campo di Pogba. I rossoblù recriminano per un possibile calcio di rigore per un fallo di Iling su Ndoye.