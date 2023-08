La Juve si aggrappa a Vlahovic: il dato sorprendente nel mese di agosto

Due reti e un assist: Vlahovic è stato protagonista nei primi 180 minuti giocati dalla Juventus in Serie A. L'attaccante si è sbloccato a Udine, per poi trovare il gol nel match di ieri col Bologna . Si può ritenere positivo l'inizio di campionato della punta bianconera, la quale è stata al centro delle voci di mercato per una possibile cessione.

Vlahovic si esalta ad agosto: il dato

C'è un dato che riguarda Vlahovic e che mette in risalto gli ottimi inizi di stagione che ha fatto registrare in carriera. Agosto, infatti, è il periodo in cui ha fatto evidenziare la maggiore produttività in termini di realizzazione, mettendo a segno sette gol in dieci partite totali giocate: è il dato più alto a livello personale detenuto nel campionato di Serie A.