Juve, le pagelle: Locatelli poco lucido, Vlahovic attaccante vero

Allegri (all.) 5,5

Nel primo tempo la Juve non c’è, né di idee né di gambe. Il finale è di grande intensità ma il pari interno con il Bologna non è certo un risultato che può soddisfare.

Perin 6

Attento, sia con le mani sia con i piedi. Sul gol non può arrivare.

Danilo 5

In difficoltà con Orsolini e fuori fase anche quando prova a spingere.

Bremer 5

Zirkzee gli fare un paio di brutte figure, come ci fossero un paio di categorie di differenza.

Alex Sandro 5

Naufraga insieme ai connazionali compagni di reparto. Quando le cose vanno male non aggiunge nulla, anzi.

Weah 5

Solo un paio di spunti figli della velocità. Poi soffre.

McKennie (36’ st) 6,5

Crea scompiglio sulla destra. Buon ingresso.

Fagioli 6

Prova a mettere ordine ma non trova appoggio. Però almeno ci mette impegno.

Pogba (21’ st) 6

Partecipa attivamente all’assalto finale.

Locatelli 4,5

Poco lucido nella direzione e leggero nei contrasti. Così è dura.

Yildiz (36’ st) 5,5

Trova il tempo di farsi ammonire per aver discusso con gli avversari. Sono ragazzi . ..

Rabiot 5

Lontano parente del giocatore visto alla prima a Udine. Fatica a prendere gli avversari e non produce nulla.

Cambiaso 5

Da ex non si fa rimpiangere.

Iling-Junior (21’ st) 6,5

Il suo ingresso coincide con l’inizio della riscossa. E ha il merito di piazzare l’assist del pareggio.

Vlahovic 6,5

Primo tempo da dimenticare. Nella ripresa fa due gol: il primo annullato per una gamba di Rabiot oltre la difesa rossoblù; il secondo, di testa, è da centravanti vero e vale il pareggio.

Chiesa 5

Corre e rincorre ma stavolta manca il colpo. E spesso fa più confusione che altro.

Milik (29’ st) 6

Aggiunge peso là davanti nel momento decisivo.

La moviola di Juve-Bologna: voto 3 a Di Bello