Moviola Juve-Bologna: Di Bello, cosa hai fatto sul rigore! Voto 3

Ricomincia come ha finito. Male. Anzi, malissimo. Il rigore negato al Bologna, chiaro, solare, anche facile da fischiare, è una cosa da sospensione a tempo indeterminato, da punizione esemplare perché scredita il lavoro fatto da Rocchi e dalla CAN che cerca - fra mille fatiche e con qualità non eccelsa - di crescere. Speriamo di non assistere alla prima bolla di sapone in tema di sospensioni, il badge da internazionale andrebbe rivisto. In molti, compresi i vertici arbitrali, sono rimasti senza parole: vedendolo e rivedendolo aumenta solo la rabbia per una decisione che un ragazzo di una qualsiasi delle sezioni arbitrali italiane avrebbe fischiato senza pensarci. Il resto? Bazzecole a confronto. Recupero: 9’ (2’+7’)