Rigore Juve-Bologna, agente Ndoye: "Ho parlato con lui, ha detto che è clamoroso"

Imperversano le polemiche sull'episodio del fallo in area di rigore tra Juve e Bologna . Il contatto tra Ndoye e Iling Jr ha scatenato molti mugugni tra tifosi e addetti ai lavori per via della decisione da parte di Di Bello di non ravvisare il fallo. E così adesso sono iniziate le proteste dei giocatori del Bologna, tra cui proprio la vittima del contrasto.

Juve-Bologna, l'agente di Ndoye: "Rigore? Dice che è clamoroso"

"Ho parlato con lui e ha detto che era clamoroso". Parla così ai microfoni di TvPlay Lodovico Spinosi, agente e intermediario nella trattativa per portare Ndoye al Bologna, in merito al contatto in area di rigore tra il suo assistito e Iling Jr. Poi prosegue: "Si è sentito forte anche il rumore dei parastinchi. Si sente un rumore diverso quando due giocatori si colpiscono. C’è poco da parlare…è un errore talmente evidente che si deve pensare per forza ad una svista. Secondo me è una di quelle cose che capita una volta ogni 6 anni, è capitata al Bologna e ha vanificato tutto il lavoro”.