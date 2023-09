Pogba, nuovo infortunio: le condizioni. Allegri: "Ha sentito una fitta"

Juve, Allegri: "Pogba dovrà fare degli esami"

L'allenatore ha annunciato un problema per il centrocampista francese: "Pogba uscito con il medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro alla gamba. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami. Speriamo non sia nulla di grave, stava ritrovando una condizione importante. Oggi abbiamo comunque fatto un'ottima partita contro un Empoli sempre fastidioso. Difensivamente abbiamo subito poco e niente. Dovevamo essere più sereni negli ultimi trenta metri per fare subito più di un gol".

Allegri: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli sono favorite"

Allegri ha anche detto la sua sulla lotta scudetto: "Non dover fare la Champions League non piace a nessuno, a settembre giocheremo solo due partite. L'anno scorso eravamo arrivati terzi e c'è solamente da migliorare. L'età si è abbassata e ci vuole pazienza: ci sono squadre più attrezzate come Inter, Napoli e Milan che hanno l'obiettivo di vincere lo Scudetto. Noi dobbiamo stare attaccati a loro. Il calcio è strano, magari tra tre mesi saremo in lotta per il campionato. Se si vuol dire che la Juventus è la favorita lo diciamo pure, io però credo lo siano le tre che ho citato prima".

Juve, Allegri: "Vlahovic ha fatto bene"

L'allenatore ha quindi commentato le prestazioni dei singoli: "Oggi sia Chiesa che Vlahovic hanno fatto bene. Sono contento per Fede che ha fatto gol e dispiaciuto per Dusan che ha sbagliato il rigore, ma oggi ha fatto una bella partita tecnica, rispetto a Udine dove ha segnato. Possiamo solo migliorare. C'è bisogno di tutti, dobbiamo tenere i ritmi alti e impensierire le squadre avversarie. Centrocampo? Miretti è bravo a smarcarsi tra le linee, pochi calciatori sono come lui. Deve migliorare però nel passaggio prima di cercare di fare gol. Weah non ha giocato perché era un po' stanco anche mentalmente, si sta abituando al calcio italiano".

Juve, Danilo: "Quest'anno abbiamo orgoglio e fame"

Anche il capitano bianconero ha parlato nel post partita: "Non ci sono partite facili, l’Empoli la stagione scorsa ci ha fatto soffrire qui in una serata difficile. Volevamo dimostrare che quello che è successo è stato solo un episodio. Abbiamo orgoglio e fame. Oggi abbiamo compensato correndo un po’ di più degli avversari".