Diretta Empoli-Juve 0-0: ora LIVE la partita di oggi

EMPOLI - La Juventus di Massimiliano Allegri impegnata ad Empoli, per la terza giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. I toscani, che hanno collezionato due sconfitte nelle prime due giornate, cercano il primo punto in classifica. Segui la diretta della sfida.

21:04

17' - Girata di Vlahovic

Cross di Miretti per Vlahovic che si gira di testa e sfiora il palo: seconda chance per il centravanti bianconero.

21:02

15' - Ammonito Locatelli

Primo cartellino giallo per la Juventus. Locatelli ferma fallosamente Baldanzi e viene punito con l'ammonizione.

20:56

10' - Gol annullato a Danilo

Annullata una rete a Danilo, che aveva insaccato di testa da due passi. L'arbitro aveva fermato il gioco per un fallo precedente su Berisha.

20:53

7' - Vlahovic, primo squillo

Prima occasione per la Juve: bella discesa di Kostic sulla sinistra, cross in mezzo per Mckennie che appoggia per Vlahovic; tiro di prima bloccato in due tempi da Berisha.

20:45

1' - Iniziata Empoli-Juventus

E' iniziata la sfida tra Empoli e Juventus, valida per la terza giornata di serie A.

19:47

Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Walukiewicz, Ismajli, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Stubljar, Bereszynski, Shpendi, Gyasi, Cacace, Guarino, Ekong, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehu, Grass, Bastoni, Ignacchiti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Rugani, Alex Sandro, Cambiaso, Weah, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Pogba, Iling, Kean, Milik, Yildiz.

ARBITRO Ayroldi di Molfetta

ASSISTENTI: Rossi-Perrotti

QUARTO UOMO: Ghersini

VAR: Di Martino

19:40

Empoli-Juventius, le curiosità

L’Empoli ha vinto due delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus, tante vittorie quante quelle centrate nei primi 24 incroci nella competizione con i bianconeri. Tre dei quattro successi a favore degli azzurri sono arrivati in gare casalinghe, incluso il più recente dello scorso 22 maggio.

Stadio Castellani - Empoli