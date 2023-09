Juve, le pagelle: Miretti non molla mai, Chiesa illumina

Allegri (all.) 7

Altro passo di crescita. La Juve ci mette un po’ a trovare la quadra ma soffre pochissimo e non incassa gol per la seconda volta stagionale.

Perin 6

Poco impegnato tra i pali, partecipa bene con i piedi ai disimpegni difensivi.

Gatti 6,5

Fisicamente ha una marcia in più. Controlla la zona di competenza e si affaccia spesso in avanti fino a conquistare il rigore che poteva regalare il raddoppio.

Bremer 6,5

Non perde le distanze e prova a chiudere i varchi centrali.

Danilo 7

Festeggia la convocazione del Brasile con il gol in mischia dopo un altro annullato. Capitano e leader, anche sul centrosinistra sa sempre il fatto suo.



McKennie 6

Al posto del connazionale Weah fa avanti e indietro sulla destra. Meglio in fase offensiva anche se in un paio di occasioni perde l’attimo giusto per calciare o crossare.

Weah (38’ st) sv

Miretti 7

Ha corsa e tecnica, non molla mai un centimetro. Dà l’impressione di fare sempre la cosa più giusta. Una perla la palla con cui mette Chiesa davanti a Berisha.

Pogba (17’ st) 6

Ancora mezz’ora. Segna in mezza girata ma la rete è annullata per fuorigioco precedente e l’urlo gli resta in gola. E alla fine la doccia gelata confessata da Allegri: un nuovo fastidio dietro alla gamba.

Locatelli 6

Deve mettere ordine e fungere da diga, ci mette qualche buona apertura e giocate semplici.

Rabiot 6

Cerca lo spunto, soprattutto in corsa. È ordinato ma da uno del suo calibro è lecito attendersi molto di più.

Kostic 6

La fascia è casa sua. Non si risparmia ma sul più bello non riesce mai a creare pericoli alla difesa di casa.

Cambiaso (26’ st) 6,5

Entra bene in partita e crea qualche grattacapo all’Empoli.

Vlahovic 5,5

Sempre carico e desideroso di spaccare il mondo. Sbaglia il rigore del possibile raddoppio calciando debolmente. Crea di petto l’occasione per il gol annullato a Pogba, poi esce un po’ deluso.

Milik (26’ st ) 6,5

Assist per il raddoppio di Chiesa e traversa di testa. Mica male in poco più di 20 minuti.

Chiesa 7,5

Una volta di qua, una volta di là. In attesa di diventare vera e propria seconda punta lavora tanto con i compagni e macina chilometri. Sbaglia un paio di scelte ma poi cresce nella ripresa: uno spunto con tunnel e conclusione a lato di pochissimo e la fuga per il suo secondo gol in campionato, quello che chiude la partita.



Kean (38’ st) 6

Giocata finale e palo esterno dalla distanza. Lo spirito giusto con cui entrare.