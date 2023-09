"Vlahovic, ma che fai": il gol della Serbia scatena i tifosi, è bufera

La partita è iniziata da poco, minuto dieci di Serbia-Ungheria: Tadic allarga per Vlahovic e lo mette in condizione di segnare a porta vuota, ma l'attaccante invece di tirare direttamente in porta rimette in mezzo la palla trovando una fortunatissima deviazione di Szalai che in scivolata realizza il più classico degli autogol. Per carità, un gol è sempre un gol. Ma la scelta della punta della Juventus ha scatenato i tifosi sui social. Bianconeri e non.