Qualificazioni Europei: Francia e Olanda ok, tonfo casalingo della Serbia

ROMA - Nelle qualificazioni ai prossimi Europei di Germania, continua la marcia trionfale della Francia che conquista la quinta vittoria su altrettante partite. Netta vittoria dell'Olanda sulla Grecia, brutto tonfo della Serbia battuta in casa dall'Ungheria. L'Albania trova un prezioso pareggio in Repubblica Ceca.

Gruppo B

La Francia di Deschamps continua la propria marcia trionfale conquistando la quinta vittoria in altrettante partite contro la Repubblica d’Irlanda. Al Parco dei Principi, i transalpini vincono per 2-0 grazie alle reti di Tchouameni e dell’interista Marcus Thuram. Infortunio per il milanista Giroud costretto a uscire al 26’ del primo tempo per un problema alla caviglia. Nello stesso raggruppamento, l’Olanda batte la Grecia per 3-0. Il successo matura nel primo tempo quando la nazionale orange segna tre gol con l'atalantino De Roon, Gakpo e Weghorst.

Gruppo E

La Repubblica Ceca pareggia con l’Albania: padroni di casa in vantaggio con Cerny, pareggio degli ospiti grazie alla rete del centrocampista del Sassuolo Nedim Bajrami. La Polonia soffre otre modo contro le Isole Faroe: serve un rigore di Lewandowski per sbloccare il risultato a un quarto d’ora dal termine, il centravanti del Barcellona raddoppia firmando il definitivo 2-0.

Gruppo G

Passo falso casalingo della Serbia che perde contro l’Ungheria. I padroni di casa trovano il vantaggio grazie a un’autorete di Szalai, ma prima dell’intervallo l’Ungheria ribalta il risultato con Varga e Orban. La sfida tra Lituania e Montenegro termina 2-2. Paulauskas firma il vantaggio dei lituani, il laziale Marusic serve l’assist per il pareggio montenegrino firmato dal bomber del Lecce Nikola Krstovic. Gli ospiti trovano il vantaggio a un minuto dal termine con Savic, ma nel recupero la Lituania trova il definitivo pareggio con Cernych.

Gruppo H

Vittoria esterna della Finlandia che passa in Kazakistan: decisivo il gol di Antoman che consente agli scandinavi di mantenere la vetta del girone. La Danimarca supera San Marino per 4-0: segnano Hojbjerg, Maehle, Wind ed Eriksen. I danesi sono attualmente al secondo posto appaiati alla Slovenia che ha superato per 4-2 l’Irlanda del Nord.