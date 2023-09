Union Berlino, Doekhi: "Bonucci è una leggenda e non pensavamo che..."

" Bonucci è una leggenda , possiamo imparare molto da lui, all'inizio non pensavamo nemmeno che fosse vero che stesse per arrivare da noi". All' Union Berlino sono già tutti pazzi per Leonardo Bonucci . A confermarlo le parole di Danilho Doekhi , che sarà tra i compagni di reparto dell'ex Juventus .

Doekhi, Bonucci e l'esperienza che può tornare utile in Champions

Doekhi ha spiegato: "È un giocatore, un nome davvero importante. Ha vinto molti trofei, è una leggenda e possiamo imparare molto da lui. All'inizio non pensavamo nemmeno che fosse vero. È fantastico per la squadra avere un giocatore con tale esperienza. Per alcuni di noi giocare in Champions League è una novità e Bonucci può aiutarci in questo tipo di partite".

Scatta il conto alla rovescia per le partite del gruppo C: il 24 ottobre Bonucci tornerà in Italia per sfidare il Napoli nella terza giornata della fase a gironi che comprende anche il Real Madrid e il Braga.