Juve, Perin e Bremer a Disneyland Paris: il relax dei "non nazionali"

Durante la pausa per le partite delle nazionali, la Continassa si è spopolata. A Torino sono rimasti alcuni infortunati, che proseguono il recupero (vedi Pogba) e altri giocatori della prima squadra. Come Perin e Bremer. I due giocatori della Juve, nella giornata di sabato, ne hanno approfittato per fare una trasferta a Parigi.