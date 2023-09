Juve, le ultime su Pogba: cosa filtra per la Lazio

Juve-Lazio, ottimismo per Pogba

Subito dopo la partita, Pogba si era sottoposto a degli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Per questo, c'è grande ottimismo sulla possibilità che il centrocampista francese possa essere convocato per il primo big match stagionale dei bianconeri. Pogba sta infatti struttando la pausa nazionali per recuperare al 100%. In ogni caso dovrebbe quindi partire dalla panchina, per poi giocare la parte finale di gara come fatto con Bologna ed Empoli.