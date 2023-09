Juve, Pogba sospeso: c'è l'ufficialità del Tribunale Nazionale Antidoping

Paul Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping . Il centrocampista francese, nell'occhio del ciclone da questo pomeriggio quando l'ANSA ha fatto trapelare le prime indisrezioni in merito alla sua positività al doping, non potrà scendere in campo in attesa delle controanalisi.

Pogba sospeso, il comunicato del TNA

Il comunicato ufficiale del TNA: "Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba (FIGC) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metabiliti del testosterone di origine non endogena (i risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO - ITALIA". Il controllo è stato effettuato al termine di Udinese-Juventus 0-3. Pogba non è sceso in campo in occasione del match all'Udinese Arena.