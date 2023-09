Juve, le ultime su Chiesa: le condizioni in vista del match contro la Lazio

Si avvicina il ritorno della Serie A , con la Juventus che sarà impegnata nel primo big match stagionale contro la Lazio . I dubbi in casa bianconera sono legati alle condizioni di Federico Chiesa dopo lo stop in Nazionale.

Juve, Chiesa verso la convocazione con la Lazio

Dopo gli esami effetuati nella giornata di ieri, che hanno dato esito negativo, cresce la fiducia per Chiesa. Il problema muscolare agli adduttori non sembra infatti essere niente di serio, con il calciatore che dovrebbe essere convocato da Allegri per la sfida contro i biancocelesti. Nel frattempo, continuerà le terapie e verrà monitorato giorno dopo giorno dallo staff della Juventus.