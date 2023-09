Juve, serata per i 100 anni di presidenza Agnelli: data, orario e dettagli

La stagione 2023/2024 non è un stagione come le altre per la Juventus perché coincide con la celebrazione del centenario della prima presidenza Agnelli, iniziata il 24 luglio 1923.

Un centenario che è stato celebrato sia online sia sul campo, con numerosi eventi culminati con una festa di inizio stagione all’Allianz Stadium e una partita tra chi ha fatto la storia della Juve. Ma non è finita qui perché il 10 ottobre alle 20:30 ci sarà un nuovo appuntamento da non perdere per i tifosi bianconeri.

Juventus, il 10 ottobre evento al PalaAlpitour di Torino

PalaAlpitour di Torino per il "Together, a Black & White Show", la prima festa bianconera dedicata a tutti i tifosi della Appuntamento aldiper il, la prima festa bianconera dedicata a tutti i tifosi della Juventus . "Una serata in cui valori, emozioni, ricordi, orgoglio e senso di appartenenza verranno trasmessi e condivisi, in un evento indimenticabile, il cui file rouge sarà la passione del popolo bianconero" ha comunicato la Juventus.